Валенсия официально сообщила о 5 случаях коронавируса

Валенсия сейчас является единственной жертвой пандемии коронавируса среди всех команд Примеры. В команде диагностировано уже 5 случаев заболевания.

Футбольный клуб Валенсия официально подтвердил обнаружение COVID-19 у 5-х игроков и тренеров первой команды. Фамилии больных пока не обнародованы, однако точно известно, что одним из них является защитник Эсекиэль Гарай, который сам объявил о том, что инфицирован коронавирусом.

Гарай заболел коронавирусом – первый официальный случай в Примере

Как информируют испанские СМИ, коронавирус обнаружен также у Эльякима Мангала и Хосе Гайи. Все больные находятся в изоляции в собственных домах, их состояние удовлетворительное. Валенсия в своем заявлении подчеркивает необходимость всем оставаться дома с целью недопущения распространения болезни.

Заметим, Валенсия прошлой неделе вылетела из Лиги чемпионов, уступив Аталанте по сумме двух матчей (1:4, 3:4).

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