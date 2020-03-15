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Валенсия официально сообщила о 5 случаях коронавируса

16:01 95 Читати українською
Валенсия официально сообщила о 5 случаях коронавируса
Валенсия – первая жертва коронавируса в Ла Лиге / ФК Валенсия

Валенсия сейчас является единственной жертвой пандемии коронавируса среди всех команд Примеры. В команде диагностировано уже 5 случаев заболевания.

Футбольный клуб Валенсия официально подтвердил обнаружение COVID-19 у 5-х игроков и тренеров первой команды. Фамилии больных пока не обнародованы, однако точно известно, что одним из них является защитник Эсекиэль Гарай, который сам объявил о том, что инфицирован коронавирусом.

Гарай заболел коронавирусом – первый официальный случай в Примере

Как информируют испанские СМИ, коронавирус обнаружен также у Эльякима Мангала и Хосе Гайи. Все больные находятся в изоляции в собственных домах, их состояние удовлетворительное. Валенсия в своем заявлении подчеркивает необходимость всем оставаться дома с целью недопущения распространения болезни.

Заметим, Валенсия прошлой неделе вылетела из Лиги чемпионов, уступив Аталанте по сумме двух матчей (1:4, 3:4).

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Теги
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