Гарай заболел коронавирусом – первый официальный случай в Примере

Защитник Валенсии Эсекиэль Гарай стал первым футболистом Ла Лиги, у которого диагностировали COVID-19.

Об этом сообщил сам 33-летний аргентинец в Instagram. "Понятно, что 2020 год я начал плохо. Я сдал положительный тест на коронавирус, но чувствую себя хорошо. Теперь нужно выполнять рекомендации органов по охране здоровья – пока я в изоляции", – написал Гарай.

УЕФА готовит революционные изменения в Лиге чемпионов и Лиге Европы 2019/20 – новый формат могут утвердить в ближайшие дни

Таким образом, это первый официально подтвержденный случай коронавируса среди футболистов Примеры. Ранее болезнь обнаружили в Италии, Англии и Германии – в частности, COVID-19 диагностировали у главного тренера Арсенала Микеля Артеты.

Заметим, Гарай не выходил на поле с начала февраля из-за серьезной травмы колена, которая оставила его вне игры до конца сезона.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині