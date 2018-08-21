Валенсия и Атлетико сыграли вничью

Матч первого тура чемпионата Испании 2018/2019 между Валенсией и Атлетико завершился минимальной результативной ничьей.

Валенсия на протяжении всего матча выглядела более активной, владея инициативой и контролируя мяч. Атлетико действовал в своей привычной манере, играя вторым номером на разительных контратаках. Впрочем, мадридцы могли пропустить уже на 5-й минуте, однако удар Васса с угла штрафной прошел выше ворот. На 16-й Родриго мощно пробил с линии штрафной в дальний угол – мяч пролетел мимо дальней штанги. Атлетико наказал за расточительность на 26-й минуте, когда Гризманн заметил Корреа в штрафной и разрезным пасом вывел его один на один – аргентинцу оставалось только расстрелять ворота Валенсии. К концу тайма инициативу держал Атлетико, однако реализовать игровое преимущество в ещё один гол гостям так и не удалось.

Во втором тайме Валенсия увеличила обороты и довольно закономерно забила. На 56-й минуте Родриго отличился довольно схожим с голом Корреа мячем, также получив разрезную передачу в штрафную и расстреляв Облака с близкой дистанции. Валенсия даже могла выйти вперёд, однако удар Габриэля головой на 67-й минуте пришелся в штангу. Моментов получше моментов в матче команды больше не создали, поэтому финальный свисток зафиксировал результативную ничью – 1:1.

Таким образом, Валенсия и Атлетико набрали по одному очку и поднялись на восьмую-девятую позиции в турнирной таблице. Впрочем, это лишь первый тур – у команд всё впереди.

Чемпионат Испании 2018/2019, 1-й тур

Валенсия -– Атлетико – 1:1

Голы: Родриго, 56 – Корреа, 26