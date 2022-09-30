Атлетик и Альмерия в пятницу открывали программу 7-го тура чемпионата Испании.

Команды имели совершенно разные результаты перед международным перерывом – Атлетик выиграл 2 матча, а соперник уступил в 3 играх подряд.

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Отчетная игра подтвердила тенденции прошедших недель уже за 17 минут. Братья Уильямсы организовали первый гол – Нико крученной подачей нашел голову Иньяки. Удвоил преимущество басков Ойхан Сансет. Хавбек Атлетика на протяжении карьеры не может похвастаться заоблачной результативностью, но вдруг оформил голы в 3 матчах Примеры подряд.

Дебют второго тайма показал разносторонность VAR. Сначала из-за повтора отменили гол Иньяки Уильямса (офсайд), а вот к брату Нико позже претензий не было – 3:0. На 84-й минуте Весга поставил точку. 29-летний хавбек заработал пенальти и сам реализовал его.

Альмерия смирилась с продолжением ужасающей серии. Подопечные Вальверде с 16 очками выскочили на третью ступеньку Примеры.

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