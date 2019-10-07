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Вальдес уволен из Барселоны U-19

15:02 52 Читати українською
Вальдес уволен из Барселоны U-19
Виктор Вальдес и его тренерский штаб / ФК Барселона

Главный тренер Барселоны U-19 Виктор Вальдес покинул свой пост.

Главными причинами увольнения Вальдеса стали его конфликт с директором академии каталонского клуба Патриком Клюйвертом, отказ тренера от матча за третье место на турнире Otten Cup, а также старт с двух поражений на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА, сообщает Marca.

Вальдес обругал ассистента арбитра и получил удаление в дебютном матче во главе Барселоны U-19

Место Вальдеса, который возглавил Барселону U-19 в июле этого года, займет Франк Артига.

Напомним, Вальдес выступал за Барселону с 2000 по 2014-й год. В составе каталонского клуба он трижды побеждал в Лиге чемпионов, а также пять раз становился чемпионом Испании.

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