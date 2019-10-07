Вальдес звільнений з Барселони U-19

Головний тренер Барселони U-19 Віктор Вальдес покинув свою посаду.

Головними причинами звільнення Вальдеса стали його конфлікт з директором академії каталонського клубу Патріком Клюйвертом, відмова тренера від матчу за третє місце на турнірі Otten Cup, а також старт з двох поразок на груповому етапі Юнацької ліги УЄФА, повідомляє Marca.

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Місце Вальдеса, який очолив Барселону U-19 в липні цього року, займе Франк Артіга.

Нагадаємо, Вальдес виступав за Барселону з 2000-го по 2014-й рік. У складі каталонського клубу він тричі перемагав у Лізі чемпіонів, а також п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії.

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