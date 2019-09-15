Вальдес обругал ассистента арбитра и получил удаление в дебютном матче во главе Барселоны U-19

Главный тренер Барселоны U-19 Виктор Вальдес был удален в матче чемпионата Испании с Жироной (1:0).

Испанский специалист оскорбил арбитра, который зафиксировал нарушение правил игроком Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.

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По данным источника, Вальдес бросил арбитру красноречивое "F**k you!". За это рефери удалил тренера со скамейки запасных. Этот матч стал первым для Вальдеса на посту наставника команды U-19 каталонского клуба.

37-летний Виктор является воспитанником Барселоны, в систему которой попал в 1995 году. За главную команду "сине-гранатовых" голкипер выступал с 2000 по 2014 год и за это время завоевал с ней 21 трофей. После ухода из клуба он играл за Манчестер Юнайтед, Стандард и Мидлсбро, а в прошлом году завершил карьеру.

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