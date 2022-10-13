СК Днепр-1 приедет в гости к Вадуцу в рамках 4-го тура группового этапа Лиги конференций. Смотрите стартовые составы команд и онлайн-трансляцию матча Вадуц – СК Днепр-1 в этой новости на Футбол 24.

СК Днепр-1 после неожиданной ничьей с Вадуцем попытается реабилитироваться и одержать победу над командой из Лихтенштейна. Матч, как и текстовая онлайн-трансляция поединка Вадуц – СК Днепр-1 на Футбол 24, стартует в 22:00. Игру в прямом эфире можно просмотреть на MEGOGO.

Вадуц – СК Днепр-1: анонс матча Лиги конференций

Стартовый состав Вадуца: Бухель – Фер, Исик, Джемайли, Иодис – Гайич – Хадзи, Фоссо, Добрас, Джокич – Растодер.

Стартовый состав СК Днепр-1: Валеф – Адамюк, Сарапий, Сваток, Амаш – Бабенко, Пихальонок – Гуцуляк, Балули, Бланко – Довбик.