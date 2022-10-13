СК Дніпро-1 завітає у гості до Вадуца в рамках 4-го туру групового етапу Ліги конференцій. Дивіться стартові склади команд та онлайн-трансляцію матчу Вадуц – СК Дніпро-1 у цій новині на Футбол 24.

СК Дніпро-1 після несподіваної нічиєї з Вадуцем спробує реабілітуватись та здобути перемогу над командою з Ліхтенштейну. Матч, як і текстова онлайн-трансляція поєдинку Вадуц – СК Дніпро-1 на Футбол 24, стартує о 22:00. Гру в прямому ефірі можна переглянути на MEGOGO.

Вадуц – СК Дніпро-1: анонс матчу Ліги конференцій

Стартовий склад Вадуца: Бухель – Фер, Ісик, Джемайлі, Іодіс – Гаїч – Хадзі, Фоссо, Добрас, Джокіч – Растодер.

Стартовий склад СК Дніпро-1: Валеф – Адамюк, Сарапій, Сваток, Амаш – Бабенко, Піхальонок – Гуцуляк, Балулі, Бланко – Довбик.