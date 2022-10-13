Вадуц стал главной сенсацией еврокубкового сезона. Лихтенштейнская команда, выступающая во втором швейцарском дивизионе, впервые в истории княжества прорвалась в групповой этап – и уже набрала там два очка. Обидно, что одно из них было завоевано в поединке с СК Днепр-1.

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Первый матч против Вадуца неприятно удивил украинских болельщиков. Подопечные Александра Кучера шикарно стартовали, открыв счет уже на 5-й минуте встречи, однако после этого неожиданно остановились. Вадуц включил высокий прессинг, разрушил структуру билд-апа "спортклубовцев", отыгрался на 26-й минуте и забил второй гол после стандарта сразу после перерыва. Был и еще один гол, который отменили из-за фола в атаке.

В общем, команда Алессандро Манджаратти нанесла 13 ударов по воротам и создала три явных голевых момента. Столько же имел и СК Днепр-1, который смог вернуть реальный контроль над игрой лишь в последние 25 минут – в этот период удалось и отыграться благодаря классному взаимодействию Пихаленка с Довбиком, и создать ряд 100-процентных голевых возможностей. Тем не менее, реализовать их не удалось.

Боевую ничью частично можно списать на недооценку Вадуца со стороны нашего коллектива. СК Днепр-1 уж слишком откровенно сбавил обороты после раннего гола, что признал даже Артем Довбик. Вместе с тем, не стоит забывать и о тактических причинах неудачи.

Прежде всего, Вадуц классно прессинговал. Даже на 70-х минутах лихтенштейнцы пытались встречать днепровцев высоко. Подопечные Алессандро Манджаретти накрывали все варианты на чужой половине, а центрбеки активно поджимали этот блок. Очень часто "спортклубовцам" оставляли только вариант выноса на Довбика.

Кроме того, этот коллектив грамотно защищался в схеме 5-2-3 - в случае неудачи при давлении на билд-ап "желто-черных" Вадуц оставался прикрытым сзади большой группой игроков.

Когда СК Днепр-1 перешел на игру в два нападающих и поднял интенсивность игры, сопернику стало невмоготу, однако это произошло уже в конце встречи – Вадуц банально устал. Именно поэтому перед матчем в Лихтенштейне за "желто-черных" несколько страшно.

С другой стороны, преимущество в два очка над новичком Лиги конференций и отрыв в три от Аполлона позволяют обойтись даже ничьей. Вряд ли подопечные Александра Кучера на нее согласятся, но факт такой "свободы маневра" должен успокаивать игроков.

Кадровая ситуация

Травмированные: Лучкевич (СК Днепр-1)

Участие под сомнением: Назаренко (СК Днепр-1; семейные обстоятельства)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Вадуц – СК Днепр-1

Вадуц: Бюхель – Гассер, Изик, Трабер – Ульрих, Фоссо, Гаич, Фер – Чичек – Сасере, Зуттер

СК Днепр-1: Валеф – Танчик, Сваток, Сарапий, Бузанелло – Бабенко, Бланко – Гуцуляк, Когут, Амаш – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Украинские болельщики уверены, что команда Александра Кучера сильнее по умолчанию, а для легкой победы достаточно просто не расслабляться после забитых голов. Впрочем, tcnm подозрение, что какого-то большого преимущества над Вадуцем у СК Днепра-1 нет. Лихтенштейнцы компенсируют определенный недостаток класса и опыта очень серьёзной тактической подготовкой, особенно умело работая в прессинге.

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Тем не менее, букмекеры считают фаворитами именно днепровцев. "Спортклубовцы" сумели переломить ход неудачного матча в Кошице и создали достаточно моментов для того, чтобы вырвать победу, а на выходных они еще и Зарю разгромили. При этом Довбик после триумфа заявил, что была проведена работа над ошибками, а значит удивить "желто-черных" Вадуц уже не сможет.

Мы прогнозируем очень тяжелый матч, однако рискнем поставить на победу Днепра-1. В его составе выступают сборники, да и уровень сопротивления в УПЛ выше, чем во второй швейцарской лиге – а СК идет в лидерах чемпионата. Кроме того, наш коллектив интереснее в позиционной работе – Вадуц же, при всех достоинствах, имеет ограниченные кадровые и тактические возможности. Именно поэтому букмекеры и стали на сторону подопечных Александра Кучера.

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