"Когда мы проигрывали 0:1, было сложно представить, что будет результат 6:1. А по большому счету, конечно, гол пропустили глупейший – по игре даже до этого гола было немало моментов.

Шахтер – Львов – 6:1 – видео голов и обзор матча

С первой до последней минуты команда играла очень хорошо и создавала очень много моментов. Поэтому, исходя из логики, мы должны были побеждать с крупным счетом. Мы забили шесть, хотя могли и десять. Моментов команда создавала на самом деле много. Игра с нашей стороны была очень интенсивной, с быстрым движением.

Если проанализировать весь чемпионат, то Де Дзерби всегда угадывает с заменами, или в 99% случаев. Замены хорошие, все ребята хорошо вошли в игру, многие отличились. Да и вообще, команда играла отлично. Понятно, можно анализировать, кого-то выделять, но мне кажется, что именно коллективные действия привели к такому хорошему, крупному счету.

Хотелось бы, конечно, на зимние каникулы уйти на первом месте. Ребята это прекрасно понимают. Они до последней минуты, последней секунды бежали только с одним – чтобы забить как можно больше. Все были на это настроены.

Все ребята хорошо отыграли. Мудрик признан игроком матча – он молодец, провел роскошный матч, отдал многих ассистов, заработал пенальти. На матче присутствовал главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Думаю, что из всех игроков как минимум Мудрик должен быть там, поэтому я надеюсь, что он его вызовет в ближайшее время", - цитирует Палкина официальный сайт "горняков".

Напомним, Мудрик стал одним из героев поединка, оформив три ассиста и заработав пенальти.

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