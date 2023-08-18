Греческие акулы пера тяжело пережили вылет их команды из еврокубков и решили оторваться на Мирче Луческу. Однако, опытный румын не дал себе наплевать в кашу, поставив на место представителей СМИ.

"На послематчевой пресс-конференции греческие журналисты провоцировали. Мол, им не понравилось, что игроки Динамо встали на защиту героев "Азова" и передали привет фанатам Ариса после победы.

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Еще больше им не понравилась фраза "Азов – герои Украины", после чего пресс-конференция была завершена. Если некоторые из них поддерживают позицию греческих фанатов – то дорога им за кораблем. И хорошего путешествия домой. Больше добавить нечего", – написал пресс-атташе Динамо Андрей Шахов на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, фанаты Ариса еще в первом поединке с трибун оскорбляли полк "Азов", вывешивая провокационные баннеры. После победы в битве 11-метровых Георгий Бущан решил потроллить греческих болельщиков, активно празднуя победу Динамо перед их трибунами. Как следствие, завязалась стычка, которая завершилась желтыми карточками Бущану, Дубинчаку и игроку соперника.

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