Вацко: Карпаты имеют три месяца задолженности перед игроками

Журналист и бывший вице-президент Карпат Виктор Вацко прокомментировал сложную финансовую ситуацию в львовском клубе.

"Источники в клубе мне говорят, что Дыминский вообще не финансирует, нет зарплаты. Кем Карпаты зимой усилились?

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Карпаты имеют три месяца задолженности перед игроками. Они – уже потенциальные свободные агенты, игрок просто пишет заявление из-за невыполнения контракта. Футбольный клуб Карпаты в даный момент недееспособен", – подытожил Вацко в эфире Вацко Live.

Напомним, Карпаты пошли на вынужденный перерыв главным аутсайдером УПЛ, отставая от спасительного места на пять очков.

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