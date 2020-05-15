"Вацко где-то перестал ценить то, что он имел": Денисов не верит в возвращение комментатора на каналы "Футбол"

Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов прокомментировал ситуацию с уходом Виктора Вацко летом прошлого года.

"Я до сих пор не понимаю, зачем Вацко ушел, у него было все – кресло в воскресной топ-программе, матчи сборной Украины, матчи Шахтера в Лиге чемпионов. Топ-продукт, миллионная аудитория. Говорю: "Работай". Он отвечает: "Нет, я ушел. Теперь все будет на YouTube". Я говорю: "Будет и YouTube, и ТВ, будут разные площадки". Но нет, он устал, надо сделать паузу.

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Действительно, телевидение – это психологически очень тяжелый фактор, порой сложно держать себя в тонусе, временами ты выжат, как лимон. Наверное, у него где-то появилась эта пустота, усталость, где-то он перестал ценить то, что имеет. Поэтому все пошло играть дальше.

Мне жаль, что я потерял Вацко, но показатели программы не изменились. Нельзя сказать, что ушел человек, а за ним и аудитория. Программу смотрят, но теперь под другим углом. Не понимаю, как что-то можно изменить. Это как парень с девушкой расстались, могут ли они быть вместе снова? Теоретически могут, но все же много воды утекло", – пояснил Денисов в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

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