"Я с перепугу забыл должность Януковича": Денисов – о видео с Ахметовым, Колесниковым и экс-президентом Украины

Директор каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов вспомнил один из самых знаковых моментов своей карьеры журналиста.

"Не знаю, кто "слил" в интернет видео этого момента. Мы тогда снимали технику, она приезжала из Киева. Это уникальный момент. Во-первых, это был мой день рождения, 3 июня 2002 года. Геннадий Кандауров, тогдашний директор канала "Украина", сказал, что будет матч Шахтер – Динамо, мы его показываем. Сказал мне стоять у входа в туннель, туда придет президент Шахтера, включим его на несколько минут в эфир, если "горняки" выиграют. Так оно и было. Шахтер добыл историческую победу 2:0 над Динамо. А я смотрю, идет не только президент Шахтера, с ним Борис Колесников и Виктор Янукович.

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Я тогда только год работал на ТВ. Представьте момент, только что Шахтер обыграл Динамо 2:0, тогда такими победами Шахтер только разогревался. И идет президент поздравить, он эту победу столько ждал. А здесь стоит какой-то мальчик и говорит, что надо постоять. А ему уже в раздевалку хочется. Я должен остановить президента Шахтера в тот момент. У меня, разумеется, полуобморочное состояние, а он еще и не один.

Я с перепугу забыл должность Януковича. У меня был стресс такого уровня, я понимаю, что это Янукович, но просто вылетает из головы. Мне Колесников: "А Януковича ты забыл?". Это может украсить любой фильм "Квартета И", вся эта картина. Но надо отдать должное, я тогда президента Шахтера видел вот так вблизи 1-2 раза максимум на пресс-конференциях. Вот его спокойствие и корректность добили меня в состояние полного анабиоза – он спокойно остановился и сказал, что надо подождать, в том числе своим спутникам. Он уже тогда понимал, что такое телевидение, а я не понимал", – сказал Денисов в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

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