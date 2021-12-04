"У меня семья живет в Германии. Я же в Украину приходил не на всю жизнь. Я хотел, чтобы в моей тренерской карьере была галочка, что поработал и сделал, что мог.

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Может, моя карьера зачахнет, и я буду гордиться тем, что проработал в Заре, дважды завоевал бронзовые медали и дошел до финала Кубка Украины.

Вижу ли я себя после Зари в Украине? У меня желание – быть поближе к семье, а не перевозить ее сюда", – сказал Скрипник в программе BurBuzz.

Напомним, 52-летний специалист возглавил Зарю в июле 2019-го. Его контракт с луганчанами действует до 30 июня 2022 года. Ранее он являлся главным тренером латвийской Риги и бременского Вердера.

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