"Итак, лицензии на телевещание аннулированы, а это значит, что больше нет ТРК "Украина" и больше не существует телеканалов "Футбол", в том виде к которому вы привыкли в течение этих 14 лет. Я пришел на ТРК в Донецке в 2001 году. Поэтому для меня сегодня закончилась история длиной более 21 года.

Лицензии телеканалов Ахметова были аннулированы – каналы "Футбол" окончательно прекратили вещание

Начиналось все с прямых трансляций на ТРК и "Футбольного уик-энда", но вскоре появилась амбициозная цель запустить в Киеве большой канал. С этого началась яркая история длиной почти в 14 лет. Тысячи часов прямых эфиров, программ, студий, сюжетов и побед. Это была действительно эпоха, но чтобы воплотить все это в жизнь, кроме лицензий и техники, нужны были люди, которые смогли создать футбольное ТВ. Я хочу поблагодарить каждого, кто вложил частицу своего сердца в эту невероятно яркую историю. Каждому журналисту, оператору или продюсеру...

Спасибо Саше Федоришину за мощный диджитал. Благодарю всех, кто на протяжении последних 20 лет каждое воскресенье был рядом со мной и делал "Футбольный уик-энд", а затем "Большой Футбол" – Володя Крамар, Вадим Караманец, Виктор Соколов, Игорь Бурбас, Виталик Плецан. Спасибо нашим футбольным красавицам Алле Бублий, Элле Иванюкович, Владе Седан, Эмме Ди, Даше Савиной. Если кого-то не назвал не обижайтесь, этот пост мне очень тяжело сейчас писать... Точку не ставлю. Оставляю три точки", – написал Денисов на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение президента Шахтера Рината Ахметова и его инвестиционной компании SCM о выходе из медийного бизнеса. Как следствие, были аннулированы лицензии национальных телеканалов "Украина", "Украина24", "Донбасс", "Футбол 1/2/3", Шахтер ТВ, "НЛО TV" и "Индиго", а также провайдеров "Медиа Группы Украина" – спутниковой платформы Xtra TV и Oll.TV.

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