"Когда увидел эту информацию в СМИ, тоже, если честно, удивился. Как может тренер, который выиграл чемпионат с рекордным отрывом от второго места, вышел из группы Лиги чемпионов, попал в полуфинал Лиги Европы, не попасть в номинацию? Это вообще непонятно.

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В списке есть тренеры, которые вообще ничего не выиграли, которые только пришли в команду. Все-таки оценивается год 2020-й, то есть нужно смотреть на достижения 2020-го года, а не то, что когда-то будет. Не знаю, кто это голосование проводил, но у футболистов ничего не спрашивали. Мне кажется, если проводится такой опрос, то в первую очередь нужно спрашивать футболистов", – поделился Степаненко в комментарии телеканалу Футбол.

Добавим, что уже 15 февраля станет известны победители номинации "Футбольные звезды Украины-2020". Среди главных тренеров мужских клубных команд за приз борются Мирча Луческу (Динамо), Виктор Скрипник (Зоря) и Александр Рябоконь (Десна).

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