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В Швейцарии фанаты Грассхоппера сорвали матч из-за вылета в низший дивизион

14 мая 11:34 102 Читати українською
В Швейцарии фанаты Грассхоппера сорвали матч из-за вылета в низший дивизион
Грассхоппер / ФК Грассхоппер

Болельщики Грасхоппера не вытерпели вылета команды из Суперлиги и отобрали футболки у игроков во время матча с люцерны.

Во время матча швейцарской Суперлиги Люцерн – Грассхопперс при счете 4:0 в пользу хозяев фанаты гостей сорвали поединок.

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Они собрались у ограды и пригрозили выбежать на поле. Болельщики заставили игроков отдать им футболки, заявив, что они их не стоят. Скорее всего, команде засчитают техническое поражение.

Грассхоппер вылетел из Суперлиги впервые за 68 лет.

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