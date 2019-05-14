В Швейцарии фанаты Грассхоппера сорвали матч из-за вылета в низший дивизион

Болельщики Грасхоппера не вытерпели вылета команды из Суперлиги и отобрали футболки у игроков во время матча с люцерны.

Во время матча швейцарской Суперлиги Люцерн – Грассхопперс при счете 4:0 в пользу хозяев фанаты гостей сорвали поединок.

Навіть Бобан "врізав" копу: як ультрас Динамо Загреб змінили історію Хорватії та підтримують Україну

Они собрались у ограды и пригрозили выбежать на поле. Болельщики заставили игроков отдать им футболки, заявив, что они их не стоят. Скорее всего, команде засчитают техническое поражение.

Грассхоппер вылетел из Суперлиги впервые за 68 лет.