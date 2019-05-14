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У Швейцарії фанати Грасхоппера зірвали матч через виліт у нижчий дивізіон

14 травня 11:34 379 Читать на русском
У Швейцарії фанати Грасхоппера зірвали матч через виліт у нижчий дивізіон
Грассхоппер / ФК Грассхоппер

Вболівальники Грасхоппера не стерпіли вильоту команди з Суперліги та відібрали футболки у гравців під час матчу з Люцерном.

Під час матчу швейцарської Суперліги Люцерн – Грассхоппер за рахунку 4:0 на користь господарів фанати гостей зірвали поєдинок.

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Вони зібрались біля огорожі та пригрозили вибігти на поле. Вболівальники змусили гравців віддати їм футболки, заявивши, що вони їх не варті. Швидше за все, команді зарахують технічну поразку.

Грассхоппер вилетів із Суперліги вперше за 68 років.

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