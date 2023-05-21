"Эта информация появилась не случайно. Это провокация, чтобы дестабилизировать команду перед решающими матчами.

Ван Леувен летом может возглавить Шахтер – работа Йовичевича не впечатлила Ахметова

Но это сделать не удастся. У нас есть главный тренер Игор Йовичевич, которому мы доверяем, и у которого еще год контракта. Поэтому не обращаем внимание, уверены в своих силах и вместе движемся дальше к будущим победам", – сказал Срна.

Напомним, ранее появилась информация, что президент Шахтера якобы недоволен работой Йовичевича на посту главного тренера "горняков" и после завершения сезона хочет пригласить на его место наставника Зари Патрика ван Леувена.

Шахтер победил Верес и снова обошел СК Днепр-1 – матч прошел с болельщиками, хотя УПЛ грозилась снять очки