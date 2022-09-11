"Мы хорошо изучили сборную Словакии, просмотрев более 10 игр с ее участием. Информации очень много, поэтому важно выделить самое главное. Пока этим и занимаемся. Ждем заявку соперника, но сюрпризов там, думаем, не должно быть – уже сейчас я имею полное досье (видео, статистику) на 18 словацких игроков из основной обоймы.

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Тем не менее, задача номер один – как можно скорее вспомнить именно наши принципы игры. Мы никогда не скрываем, что, учитывая, конечно, определенные стилистические и тактические особенности игры соперника, строим свой футбол и не под кого не подстраиваемся. Так будет и в этот раз.

Что касается кадровой ситуации... Есть две потери – и они очень существенные. Это касается голкипера Руслана Нещерета и нападающего Владислава Супряги. Это наши основные исполнители, которые очень полезны как на поле, так и за его пределами. Мы тщательно анализируем влияние каждого представителя команды на климат в коллективе, поэтому очень сожалеем, когда теряем важных и в этом смысле исполнителей.

Обеспокоены тем, что начнем свою подготовку без двух основных голкиперов – Нещерета и Трубина (накануне был вызван в национальную команду – прим.). Конечно, мы рассчитываем на Кирилла Фесюна, который уже давно в нашей команде, но в Колосе у него нет игровой практики. Вызвали двух новичков – уже опытного Дмитрия Мацапуру и юного Якова Кинарейкина, но для них это будет первый приезд в сборную. К тому же мы не исключаем, что Трубин все же присоединится к нашей команде – есть такая предварительная договоренность с главным тренером национальной сборной.

Главное другое – в сборную мы приедем, читая позитивные новости с фронта. Не устаю благодарить ВСУ и гордиться ими. Это волнует всю нашу молодежку, я это точно знаю", – сказал Ротань в комментарии Zbirna.com.

Напомним, молодежная сборная Украины финишировала второй в отборе чемпионата Европы и в плей-офф за выход на Евро U-21 сыграет со Словакией. Матчи пройдут 23 и 27 сентября.

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