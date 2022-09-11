"Ми добре вивчили збірну Словаччини, переглянувши більше 10-ти ігор за її участі. Інформації дуже багато, тому важливо виокремити найголовніше. Наразі цим і займаємося. Чекаємо на заявку суперника, але сюрпризів там, гадаємо, не повинно бути – вже зараз я маю повне досьє (відео, статистику) на 18-х словацьких гравців з основної обойми.

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Проте, завдання номер один – якомога швидше згадати саме наші принципи гри. Ми ніколи не приховуємо, що, враховуючи, звісно, певні стилістичні та тактичні особливості гри суперника, будуємо свій футбол та не під кого не підлаштовуємося. Так буде і цього разу.

Щодо кадрової ситуації... Маємо дві втрати – і вони дуже суттєві. Це стосується голкіпера Руслана Нещерета та нападника Владислава Супряги. Це наші основні виконавці, які є дуже корисними як на полі, так і за його межами. Ми ретельно аналізуємо вплив кожного представника команди на клімат в колективі, тому дуже шкодуємо, коли втрачаємо важливих і в цьому сенсі виконавців.

Занепокоєні тим, що почнемо свою підготовку без двох основних голкіперів – Нещерета та Трубіна (напередодні був викликаний до національної команди, – прим.). Звісно, ми розраховуємо на Кирила Фесюна, який вже давно в нашій команді, але в Колосі у нього немає ігрової практики. Викликали двох новачків — вже досвідченого Дмитра Мацапуру та юного Якова Кінарейкіна, але для них це буде перший приїзд в збірну. До того ж, ми не виключаємо, що Трубін все ж таки приєднається до нашої команди – є така попередня домовленість з головним тренером національної збірної.

Головне інше – у збірну ми приїдемо, читаючи позитивні новини з фронту. Не втомлююсь дякувати ЗСУ та пишатися ними. Такими думками переймається вся наша молодіжка, я це точно знаю", – сказав Ротань у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, молодіжна збірна України фінішувала другою у відборі чемпіонату Європи і у плей-офф за вихід на Євро U-21 зіграє зі Словаччиною. Матчі відбудуться 23 і 27 вересня.

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