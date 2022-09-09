Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань обьявил фамилии футболистов, которые попытаются одолеть Словакию и выйти на чемпионат Европы-2023.

Молодежная сборная Украины финишировала второй в отборе к чемпионату Европы. Подопечные Руслана Ротаня пропустили вперед только Францию, а в плей-офф за выход на Евро U-21 сыграют со Словакией.

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В основном списке молодежки на стыковые матчи – 25 игроков. Еще 11 футболистов оказались в резервном списке, сообщает официальный сайт УАФ.

Вратари: Дмитрий Мацапура (Заря), Анатолий Трубин (Шахтер), Кирилл Фесюн (Колос).

Защитники: Арсений Батагов (Заря), Антон Боль, Константин Вивчаренко, Александр Сирота (все – Динамо), Александр Драмбаев (Зюльте-Варегем, Бельгия), Дмитрий Капинус (Металлист 1925), Алексей Сыч (Кортрейк, Бельгия), Максим Таловеров (Слован, Чехия).

Полузащитники: Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько, Георгий Судаков (все – Шахтер), Владимир Бражко, Николай Михайленко (оба – Заря), Эльдар Кулиев (Минай), Александр Назаренко (СК Днепр-1), Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия).

Нападающие: Владислав Ванат (Динамо), Богдан Вьюнник (Цюрих, Швейцария), Николай Кухаревич (Хиберниан, Шотландия), Даниил Сикан (Шахтер).

Резерв: Яков Кинарейкин, Валентин Рубчинский (оба – СК Днепр-1), Эдуард Козик (Шахтер), Роман Дидык, Марко Сапуга (оба – Рух), Олег Горин (Минай), Даниил Алефиренко, Максим Хлань (оба – Заря), Максим Брагару (Черноморец), Алексей Кащук (Сабах, Азербайджан), Викентий Волошин (Александрия).

Матчи Украины U-21 – Словакия U-21 состоятся 23 и 27 сентября. Первый матч подопечные Ротаня сыграют на выезде в Жилине. Номинально домашний поединок "сине-желтые" проведут в польском городе Бельско-Бяла. Победитель сыграет на чемпионате Европы, который пройдет летом 2023 года в Румынии.

В финальный турнир уже пробились Румыния, Грузия, Бельгия, Англия, Франция, Германия, Португалия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Италия, Швейцария. Компанию этим сборным составят 4 победителя плей-офф.

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