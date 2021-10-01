"Разошлись с клубом по обоюдному согласию. Президент вызвал к себе на разговор. В первую очередь сказал, что недоволен последней игрой против Прикарпатья. Мне и самому было неприятно, что дома проиграли 0:2. Президент сказал, что хочет увидеть какое-то развитие клуба. Или мы прощаемся, или добываем положительный результат в следующих двух играх – против Металлиста и Оболони.

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Я сделал все, что было от меня возможно. Многое дал команде, мы набрали достаточно много очков. В первую очередь я просил укомплектовать состав – мы не укомплектовались. Финансово клуб пока не дотягивает взять футболистов высокого уровня. Не каждый футболист захочет идти в клуб, в котором есть задержки по зарплате. Многие отказывался. Мы остались практически с теми футболистами, которые играли в прошлом сезоне. А для того, чтобы чего-то достигать нужна новая кровь. У нас была одна из самых молодых команд в Первой лиге.

Президент Нивы хочет выйти в УПЛ. Я тоже хочу, но я реально смотрю на вещи в данный момент. Трудно выйти в Премьер-лигу с текущим финансовым положением. Футболисты пытаются и отдаются на поле, но в команде много молодых игроков, которым не хватает мастерства. Нужно укрепление. Из-за этого получаются и разногласия. Президент хочет выхода в УПЛ, я вроде тоже хочу, но на данный момент не получается. Может, придет другой тренер и у него получится.

Нива еще не полностью со мной рассчитался, но пообещали, что в течение недели закроют вопрос. В клубе есть задолженность по зарплате. Минимум два месяца.

Создавала ли задолженность дополнительное напряжение в команде? Как для тренера, обстановка в коллективе была хорошая. Молодые футболисты меня слушались, воспринимали, что я от них хочу. Они хотели учиться. Понятно, что у ребят есть семьи, которые надо кормить. Финансовая составляющая тоже важна для выхода в Премьер-лигу. Не только поддержка штанов, но и чуть больше. Футболисты всегда хотят зарабатывать. Возможно, настроение было не супер, особенно в последних играх. Команда была на третьем месте и, если бы вовремя все платилось, даже тот минимум, который мы получали – может, этого и хватило бы", – сказал Климовский в комментарии FanDay.

Напомним, Климовский возглавил "желто-зеленых" в апреле и сохранил с командой прописку в Первой лиге. Новый сезон Нива начала с трех побед в пяти турах, но затем затормозила – взяла лишь 5 очков в пяти матчах и вылетела из Кубка Украины. Сейчас тернополяне занимают 6-ю строчку во втором по силе дивизионе.

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