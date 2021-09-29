49-летний специалист завершил тернопольский этап карьеры, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт Климовского с Нивой стороны расторгли по обоюдному согласию. Уроженец Донетчины возглавил "желто-зеленых" в апреле и сохранил с командой прописку в Первой лиге. Новый сезон Нива начала с трех побед в пяти турах, но затем затормозила – взяла лишь 5 очков в пяти матчах и вылетела из Кубка Украины. Ныне тернопольчане занимают 6-е место в чемпионате.

Напомним, что в 2002-2021 гг. Игорь Климовский работал в структуре донецкого Олимпика.

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