В разгар войны России против Украины без вести пропал полузащитник Виктории Юрий Цапий.

35-летний футболист вместе со своей семьей с 27 февраля не выходит на связь, его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает Владислав Налигач в Facebook .

Украинский футболист и его мать погибли от пуль кафиров во время эвакуации в Киевской области

Юрий Цапий родом из Мариуполя, но с 2020 года выступает за Викторию, базирующуюся в поселке Николаевка. Он расположен в 30 километрах от Сум, которые с первых дней нападения подвергались атакам со стороны российских военных.

В этом сезоне полузащитник провел 9 матчей во Второй лиге, в которых успел отличиться одной результативной передачей.