"Футболисты всегда готовы участвовать в мероприятиях ради победы. Это уважение между игроками, людьми и к военным. Если есть время – откликаются все, никто не отказывается. Это касается и меня, и Влада, и других игроков.

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Мы большая футбольная семья – многие годы знаем друг друга. Мы собираемся и играем в футбол, чтобы помочь Вооруженным силам Украины и простым украинцам. Чтобы у нас был свет, жизнь, а наши дети и женщины были в безопасности", - цитирует Селезнева официальный сайт Миная.

Напомним, в воскресенье, 27 ноября, в Ужгороде состоится очередной товарищеский матч между легендами украинского футбола и звездами шоу-бизнеса, чтобы собрать средства для украинских военных (цель – 3 миллиона гривен). Участие в матче среди прочих примут Евгений Селезнев, Владислав Ващук, Андрей Воронин, Василий Врастюк и Игорь Цыганык.

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