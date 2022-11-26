"Футболісти завжди готові брати участь у заходах заради перемоги. Це повага між гравцями, людьми та до військових. Якщо є час – відгукуються усі, ніхто не відмовляється. Це стосується й мене, й Влада, й інших гравців.

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Ми велика футбольна родина – багато років знаємо один одного. Ми збираємось та граємо у футбол, щоб допомогти Збройним силам України та простим українцям. Щоб у нас було світло, життя, а наші діти та жінки були у безпеці", – цитує Селезньова офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, у неділю, 27 листопада, в Ужгороді відбудеться черговий товариський матч між легендами українського футболу та зірками шоу-бізнесу, щоб зібрати кошти для українських військових (мета – 3 мільйони гривень). Участь у матчі серед інших візьмуть Євген Селезньов, Владислав Ващук, Андрій Воронін, Василь Врастюк та Ігор Циганик.

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