Семь игроков Ротора и еще два члена административного штаба получили положительные результаты тестов на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

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Тест экс-тренера Динамо Александра Хацкевича показал отрицательный результат. К слову, матч, который запланирован на 13 сентября, против Краснодара все же состоится.

Напомним, Ротор пока занимает последнюю строчку в российском первенстве. Белорусский специалист начал работать с командой в декабре 2019 года и смог вывести команду в элитный дивизион России.

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