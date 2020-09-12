В команде Хацкевича вспышка COVID-19 – девять членов клуба инфицированы
Российская команда Ротор, которую тренирует экс-тренер Динамо Александр Хацкевич, серьезно пострадала от пандемии.
Семь игроков Ротора и еще два члена административного штаба получили положительные результаты тестов на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.
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Тест экс-тренера Динамо Александра Хацкевича показал отрицательный результат. К слову, матч, который запланирован на 13 сентября, против Краснодара все же состоится.
Напомним, Ротор пока занимает последнюю строчку в российском первенстве. Белорусский специалист начал работать с командой в декабре 2019 года и смог вывести команду в элитный дивизион России.
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