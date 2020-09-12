У команді Хацкевича спалах COVID-19 – дев'ять членів клубу інфіковані
Російська команда Ротор, яку тренує екс-тренер Динамо Олександр Хацкевич, серйозно постраждала від пандемії.
Сім гравців Ротора та ще два члени адміністративного штабу отримали позитивні результати тестів на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Тест екс-тренера Динамо Олександра Хацкевича показав негативний результат. До слова, матч, який запланований на 13 вересня, проти Краснодара все ж відбудеться.
Нагадаємо, Ротор наразі займає останню сходинку у російській першості. Білоруський фахівець розпочав працювати з командою у грудні 2019 та зміг вивести команду в елітний дивізіон Росії.
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