Сім гравців Ротора та ще два члени адміністративного штабу отримали позитивні результати тестів на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тест екс-тренера Динамо Олександра Хацкевича показав негативний результат. До слова, матч, який запланований на 13 вересня, проти Краснодара все ж відбудеться.

Нагадаємо, Ротор наразі займає останню сходинку у російській першості. Білоруський фахівець розпочав працювати з командою у грудні 2019 та зміг вивести команду в елітний дивізіон Росії.

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