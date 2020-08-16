toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ДИНАМО КИЕВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЛИОН ТРАНСФЕРЫ ИНТЕР - ШАХТЕР

Хацкевич прокомментировал протесты против Лукашенко в Беларуси, сравнив их с Майданом

15:54 - Читати українською
Хацкевич прокомментировал протесты против Лукашенко в Беларуси, сравнив их с Майданом
Александр Хацкевич / официальный сайт Ротора

Главный тренер Ротора Александр Хацкевич высказался насчет ситуации в Беларуси.

"Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец. Говорили про "агульную млявасць" белорусов, что ничего не получится, но мы видим, что белорусы – сильный и смелый народ.

Беларусь осталась без футбола на неопределенный срок – Вернидуб пострадал из-за Лукашенко

Действия ОМОНа – это полный беспредел. Об этом много сказано, к этому сложно что-то добавить. Они выполняют приказы, но у каждого есть голова на плечах, каждый должен думать о последствиях. Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы в Украине, несли наказание. Поэтому уверен, что все это не останется безнаказанным.

Моих знакомых эта ситуация тоже коснулась. У друга забрали 14-летнего внука, которого также, как и многих ни в чем не повинных белорусов, били", – поделился Хацкевич в комментарии Tribuna.

Напомним, после выборов в Беларуси местные жители вышли на улицы в знак протеста против Александра Лукашенко. Белорусский диктатор пытается подавить массовые акции силой, используя ОМОН.

"Вийшли на поле і обкакались": правила футболу Олександра Лукашенка – останнього диктатора Європи

blog_ava
Стерлинг эпичным промахом по пустым воротам похоронил надежды Манчестер Сити на выход в полуфинал ЛЧ – видео момента
06:00
5968
Теги
Мир Динамо Киев Динамо Киев Александр Александр Хацкевич Ротор Ротор Александр Лукашенко Беларусь Беларусь
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
11
мин
Севилья
22:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?