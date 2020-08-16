Хацкевич прокомментировал протесты против Лукашенко в Беларуси, сравнив их с Майданом

"Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец. Говорили про "агульную млявасць" белорусов, что ничего не получится, но мы видим, что белорусы – сильный и смелый народ.

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Действия ОМОНа – это полный беспредел. Об этом много сказано, к этому сложно что-то добавить. Они выполняют приказы, но у каждого есть голова на плечах, каждый должен думать о последствиях. Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы в Украине, несли наказание. Поэтому уверен, что все это не останется безнаказанным.

Моих знакомых эта ситуация тоже коснулась. У друга забрали 14-летнего внука, которого также, как и многих ни в чем не повинных белорусов, били", – поделился Хацкевич в комментарии Tribuna.

Напомним, после выборов в Беларуси местные жители вышли на улицы в знак протеста против Александра Лукашенко. Белорусский диктатор пытается подавить массовые акции силой, используя ОМОН.

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