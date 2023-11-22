"Нужна предпосылка: рефери всегда трудно оценивать работу коллеги. Мы все делаем ошибки, мы все люди. Но ошибка испанца Хиля Мансано стала очевидной уже в прямом эфире.

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Начнем с того, что, с технической точки зрения, динамика эпизода достаточно проста. Есть мяч, который катится по газону. Тот, кто первым доберется до сферы, "побеждает". На кадрах видно, что мяч идет в сторону Мудрика, а не Кристанте. Итальянец опаздывает, и происходит контакт, который кажется фолом.

Что не нравится, это прежде всего язык тела арбитра сразу после контакта. На повторах видно, как Хиль Мансано (в отличной позиции с четким обзором) неподвижен, без всякой реакции: он не указывает на 11-метровую отметку и даже не дает четкого сигнала, чтобы дать игрокам понять, что пенальти нет. Его первая реакция – ожидание, на кадрах видно, как он поворачивается к украинцам и говорит: "Подождем VAR".

Не может быть ничего более неправильного: прежде всего потому, что работа арбитра заключается в том, чтобы принимать решения, даже в эпоху VAR, когда соблазн дождаться помощи от технологии может быть сильным. А во-вторых, потому что это создает трудности для коллеги перед монитором, фактически перекладывая на него ответственность за эпизод. Это, по моему мнению, самая серьезная ошибка испанского арбитра: он решил не решать!

Однако ошибка кроется и в VAR. Это правда, что порог вмешательства в международных матчах УЕФА достаточно высок, но "низкие" контакты оценить гораздо легче, чем "высокие" (где интенсивность использованной силы должна измеряться на поле).

Давайте также попробуем объяснить это решение: за ошибкой всегда кроется причина. Причины, которые могли заставить VAR не вмешиваться, могли быть следующими: Кристанте останавливается за мгновение до того, как осознает, что опаздывает, он не наступает на ногу, контакт происходит лишь левой ногой по голени, Мудрик подпрыгивает, кажется, что он ныряет сразу после контакта.

Но может ли поведение украинца, то, что он делает упор на падении, оправдать решение не назначать пенальти? Конечно, нет, учитывая, что на высоких уровнях решения обязательно должны основываться на ограниченном количестве доступных элементов. Среди них динамика должна иметь более удельный вес: в таком случае она понятна и должна была привести к назначению максимального наказания", – цитирует Кальварезе Calcio Finanza.

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