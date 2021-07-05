"Италия играет в качественный и быстрый футбол. Она внимательна, агрессивна и обладает нужным мастерством. Я бы сказал, что у нее есть все необходимое для того, чтобы добиться успеха.

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В игре против Испании важно не уснуть. Она играет в медленный футбол, и нам может быть трудно, если мы не подстроимся под такой темп. У испанцев отличная техника, они здорово контролируют мяч. Нужно играть быстро и четко, когда мяч у нас. Надо сразу идти в атаку. У нас хорошие нападающие, а защита Испании не выглядит непреодолимой", – цитирует Фабио Капелло Corriere della Sera.

Напомним, сборные Италии и Испании встретятся в первом полуфинале чемпионата Европы. Стартовый свисток на лондонском Уэмбли прозвучит 6 июля в 22:00.

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