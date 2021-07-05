"Італія грає в якісний і швидкий футбол. Вона уважна, агресивна і володіє хорошою майстерністю. Я б сказав, що у неї є все необхідне, щоб досягти успіху.

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У грі проти Іспанії важливо не заснути. Вона грає в повільний футбол, і нам може бути важко, якщо ми не підлаштуємося під такий темп. У іспанців відмінна техніка, вони здорово контролюють м'яч. Потрібно грати швидко і чітко, коли м'яч у нас. Треба одразу йти в атаку. У нас хороші нападники, а захист Іспанії не виглядає нездоланним", – цитує Фабіо Капелло Corriere della Sera.

Нагадаємо, збірні Італії та Іспанії зустрінуться у першому півфіналі чемпіонату Європи. Стартовий свисток на лондонському Вемблі пролунає 6 липня о 22:00.

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