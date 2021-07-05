"Если считать, что отдельные игроки важнее коллектива, то больших свершений в командном спорте не увидишь. Мы больше похожи на клубную команду, чем на национальную. Для меня проблема в том, что Италия такая же в этом плане – настоящая команда.

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Я вижу, что игроки очень рады и уверены в том, что заслуженно дошли до полуфинала Евро. Это очень трудная задача. Когда я играл за сборную, то никогда не выходил в полуфинал, за исключением Олимпиады-1992. Поэтому я с пониманием отношусь к тому, что игроки наслаждаются этим положением. Сегодняшняя тренировка прошла без больших нагрузок – такие нужны для анализа самочувствия каждого из футболистов. Так вот, все ребята выглядят замечательно. Я счастлив.

Италия очень похожа на Испанию. Она уже не любит играть от обороны и смотреть, что случится, как было раньше. У нее есть замечательные, ориентированные на владение мячом, игроки. Битва за контроль над мячом будет главной в этом матче. Не думаю, что обе команды смогут доминировать одновременно, поэтому будет интересно посмотреть, кто в этом аспекте вырвется вперед. Ну и Италия – настоящая команда, атакующая и защищаюся единым организмом, как и мы. Также она высоко прессингует – раньше такое было невозможно представить. У обеих команд будут шансы", – цитирует энтренадора официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Италия – Испания состоится на Уэмбли во вторник, 6 июля. Начало поединка в 22:00.

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