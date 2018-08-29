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В ФФУ подтвердили вызов в сборную Украины Селезнева

14:07 33 Читати українською
В ФФУ подтвердили вызов в сборную Украины Селезнева
Евгений Селезнев / Евгений Кравс

ФФУ официально объявила, что Евгений Селезнев заменит в сборной Украины травмированного Артема Беседина.

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко принял решение вызвать на ближайший сбор нападающего турецкого клуба Акхисар Евгения Селезнева, который предварительно был внесен в резервный список "сине-желтых", сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

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Отмечается, что 33-летний форвард прибудет в расположение национальной команды 3 сентября – одновременно с другими футболистами сборной.

Отметим, Селезнев сначала попал в резервный список футболистов сборной, однако из-за травмы форварда Динамо Артема Беседина, который, очевидно, не сможет помочь команде в ближайших матчах Лиги нации, Шевченко был вынужден вызвать Евгения Селезнева.

Напомним, первый поединок Лиги наций между сборными Чехии и Украины состоится 6 сентября в городке Угерске-Градиште. Начало матча – 21.45 по киевскому времени.

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Лига наций1 тур

Чехия - Украина: Четверг 06 сентября 2018

Чехия
до матча
8
дн
:
6
час
:
43
мин
Украина
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Евгений Селезнев Евгений Селезнев Артем Беседин Артем Беседин Сборная Украины Лига наций Чехия - Украина
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