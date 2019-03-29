"В другой день Пике скажет что-то умное", – президент Эспаньола отреагировал на шутку игрока о его клубе

Президент Эспаньола Карлос Гарсия-Понт ответил на шуточные слова защитника Барселоны Жерара Пике о том, что его состояние больше, чем бюджет Эспаньола.

"Пике – тот игрок, который иногда провоцирует болельщиков на споры больше, чем вдохновляет их игрой.

Пике "зажег" на телешоу: "Сколько раз я тр**лся в этом месяце? Сантьяго Бернабеу также считать?"

Я не придаю этому важности. Комментарии не надо воспринимать серьезно. В другой день он скажет что-то умное.

Если он хотел пошутить, чтобы кто-то посмеялся, пусть смеются", – цитирует Гарсию-Понта Marca.