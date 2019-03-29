"Іншого дня Піке скаже щось розумне", – президент Еспаньйола відреагував на жарт гравця про його клуб

Президент Еспаньйола Карлос Гарсія-Понт відповів на жартівливі слова захисника Барселони Жерара Піке про те, що його статок більший, ніж бюджет Еспаньйола.

"Піке – той гравець, який іноді провокує вболівальників на суперечки більше, ніж надихає їх грою.

Піке "запалив" на телешоу: "Скільки разів я тра**вся цього місяця? Сантьяго Бернабеу також рахувати?"

Я не надаю цьому важливості. Коментарі не треба сприймати серйозно. Іншого дня він скаже щось розумне.

Якщо він хотів пожартувати, щоб хтось посміявся, хай сміються", – цитує Гарсію-Понта Marca.