toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

"Іншого дня Піке скаже щось розумне", – президент Еспаньйола відреагував на жарт гравця про його клуб

20:57 346 Читать на русском
"Іншого дня Піке скаже щось розумне", – президент Еспаньйола відреагував на жарт гравця про його клуб
Карлос Гарсія-Понт / ФК Еспаньйол

Президент Еспаньйола Карлос Гарсія-Понт відповів на жартівливі слова захисника Барселони Жерара Піке про те, що його статок більший, ніж бюджет Еспаньйола.

"Піке – той гравець, який іноді провокує вболівальників на суперечки більше, ніж надихає їх грою.

Піке "запалив" на телешоу: "Скільки разів я тра**вся цього місяця? Сантьяго Бернабеу також рахувати?"

Я не надаю цьому важливості. Коментарі не треба сприймати серйозно. Іншого дня він скаже щось розумне.

Якщо він хотів пожартувати, щоб хтось посміявся, хай сміються", – цитує Гарсію-Понта Marca.

Теги
Іспанія Жерар Піке Жерар Піке Барселона Барселона Еспаньйол Еспаньйол Карлос Гарсія-Понт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
38
хв
Хетафе
14:00
Леганес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук