Один из наставников Динамо U-21 Сергей Шматоваленко рассказал о будущем команды после расформирования молодежного первенства.

"Что будет дальше с футболистами и тренерами молодежной команды? Пока нам ничего не говорили.

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В будущем у Юрия Мороза, наверное, будет разговор с президентом клуба Игорем Суркисом, после чего решится наша дальнейшая судьба", – цитирует Шматоваленко официальный сайт Динамо.

Напомним, с сезона 2021/22 чемпионат U-21 будет отменен. Клубы при желании смогут дозаявить свои дубли в Первую лигу, однако Динамо не собирается этого делать. По информации СМИ, талантливых игроков молодежки раздадут по арендам.

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