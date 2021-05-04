Один з наставників Динамо U-21 Сергій Шматоваленко розповів про майбутнє команди після розформування молодіжної першості.

"Що буде далі з футболістами і тренерами молодіжної команди? Поки нам нічого не говорили.

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В майбутньому у Юрія Мороза, напевно, буде розмова з президентом клубу Ігорем Суркісом, після чого вирішиться наша подальша доля", – цитує Шматоваленка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, з сезону 2021/22 чемпіонат U-21 буде скасовано. Клуби при бажанні зможуть дозаявити свої дублі в Першу лігу, однак Динамо не збирається цього робити. За інформацією ЗМІ, найталановитіших гравців молодіжки роздадуть по орендах.

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