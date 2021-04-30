Молодежная команда "бело-синих" взяла пример со старших коллег и также не стала затягивать с золотыми медалями.

В 24-м туре молодежного первенства чемпионата Украины Динамо на выезде одолело Ворсклу 4:2 и досрочно завоевало золотые медали турнира.

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Этот титул стал для дублеров "бело-синих" уже восьмым – абсолютный рекорд среди всех украинских клубов. За два тура до окончания чемпионата киевляне опережают ближайшего преследователя на 7 очков и стали недосягаемыми в чемпионской гонке. Ускорил чемпионство Динамо и донецкий Шахтер, который в параллельном матче не смог справиться с СК Днепр-1, расписав с соперником боевую ничью 1:1.

К слову, стоит вспомнить о четвертом голе киевлян в ворота Ворсклы. Мини-шедевр ударом рабоной на свой счет записал хавбек Динамо Назар Волошин.

Напомним, это последний сезон молодежного первенства Украины, которое проводили с сезона 2004/05. За это время, кроме Динамо, 4 раза чемпионом был Шахтер, а по одному титулу завоевали Заря, Днепр, Ильичевец и Карпаты. В прошлом сезоне чемпиона не определяли из-за COVID-19.

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