"В Динамо я не видел себя, не хотелось оставаться", – Рыбалка признался, почему перешел в Сивасспор

Хавбек Сивасспора Сергей Рыбалка рассказал, как покидал Динамо и переходил в турецкий клуб.

"После аренды в Сивасспор поступило предложение подписать с клубом полноценный контракт. Условия меня устроили. Я хотел остаться в Турции, потому что за полгода, проведенные здесь, успел получить удовольствие от местного футбола и в целом от чемпионата Турции. В клубе все на хорошем уровне – тренировочная база, стадион, хороший коллектив. Поэтому, когда соглашался, не было никаких сомнений.

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Я приехал в Киев, мы встречались с Александром Хацкевичем, нормально поговорили, пожали друг другу руки и разошлись. В Динамо я не видел себя, не хотелось оставаться, и в целом хотелось сменить обстановку, сменить чемпионат Украины.

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В результате, в течение 2-3 недель все решилось с Сивасспором и я поехал с этой командой на сборы и подписал полноценный контракт. Мыслей доказывать что-то в Динамо уже не было", – цитирует Рыбалку "Команда №1".