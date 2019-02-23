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"В Динамо я вже не бачив себе, не хотілося залишатися", – Рибалка зізнався, чому перейшов у Сівасспор

11:30 1078 Читать на русском
"В Динамо я вже не бачив себе, не хотілося залишатися", – Рибалка зізнався, чому перейшов у Сівасспор
Сергій Рибалка / Gazete Sivasspor

Хавбек Сівасспора Сергій Рибалка розповів, як покидав Динамо та переходив у турецький клуб.

"Після оренди в Сівасспорі надійшла пропозиція підписати з клубом повноцінний контракт. Умови мене влаштували. Я хотів залишитися в Туреччині, тому що за півроку, проведені тут, встиг отримати задоволення від місцевого футболу і в цілому від чемпіонату Туреччини. У клубі все на хорошому рівні – тренувальна база, стадіон, хороший колектив. Тому, коли погоджувався, не було ніяких сумнівів.

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Я приїхав до Києва, ми зустрічалися з Олександром Хацкевичем, нормально поговорили, потиснули один одному руки і розійшлися. В Динамо я вже не бачив себе, не хотілося залишатися, та й в цілому хотілося змінити обстановку, змінити чемпіонат України.

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В результаті, протягом 2-3 тижнів все вирішилося з Сівасспором і я поїхав з цією командою на збори і підписав повноцінний контракт. Думок доводити щось в Динамо вже не було", – цитує Рибалку "Команда №1".

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