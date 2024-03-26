Поединок 30-го тура Лиги Жупиле Вестерло – Генк завершился со счетом 1:1. Этот результат устроил обе команды – Генк финишировал в чемпионской группе, а Вестерло попытается завоевать путевку в еврокубки. Однако то, что произошло на последних минутах, возмутило конкурентов по таблице и наделало шума. Обе команды отказались от какой-либо борьбы, просто ожидая завершения игры.

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Как информирует Voetbal International, бельгийская прокуратура потребовала оштрафовать всех игроков Вестерло и Генка в количестве 21 человека, которые находились на поле в последние минуты игры. Напомним, что полузащитник Вестерло Сергей Сидорчук присутствовал в этот момент на поле.

Избежать штрафа может лишь вингер Генка Кристофер Баа, который на 71-й минуте заработал удаление. Командам грозит суммарный штраф в пятьдесят тысяч евро. Наказание может быть назначено во время следующего заседания прокуроров 2 апреля.