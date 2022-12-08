Таким образом сборная Бельгии подписала в 2016 году самого Мартинеса.

После недели размышлений Бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) начала процедуру выбора преемника главного тренера национальной сборной Роберто Мартинеса. С этой целью была создана специальная рабочая группа, в которую вошли менеджеры топ-клубов Бельгии.

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Как информирует Sporza, за выбор нового главного тренера "красных дьяволов" будут отвечать генеральный директор KBVB Питер Боссарт, спортивный директор Антверпена Свен Жек, генеральный директор Стандарда Пьер Лохт и президент Брюгге Барт Верхак.

Рабочая группа проведет оценку спортивной ситуации, определит профиль нового тренера сборной и откроет вакансию.

Отмечается, что таким образом сборная Бельгии подписала в 2016 году самого Мартинеса.

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