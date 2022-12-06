В Бельгии составили короткий список потенциальных тренеров на замену Мартинесу
Венсан Компани или Эрве Ренар могут возглавить сборную Бельгии.
Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) составила шортлист с именами потенциальных сменщиков Роберто Мартинеса на посту главного тренера национальной команды.
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Как информирует The Sun, самым желанным на вакантную должность является действующий наставник Бернли Венсан Компани. В настоящее время Бернли под руководством легенды Манчестер Сити лидирует в Чемпионшипе. И по этой причине у KBVB есть сомнения, что молодой тренер оставит свою работу в Англии ради сборной Бельгии.
Поэтому в списке KBVB есть еще два имени. Это – Эрве Ренар, который пошумел с Саудовской Аравией на ЧМ-2022, а также Мишель Прюдомм. Последний в настоящее время является вице-президентом и спортивным директором Стандарда.
Напомним, что контракт Роберто Мартинеса с KBVB завершился после прекращения выступлений сборной Бельгии на ЧМ-2022.
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