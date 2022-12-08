Таким чином збірна Бельгії підписала у 2016 році самого Мартінеса.

Після тижня роздумів Бельгійська футбольна асоціація (KBVB) розпочала процедуру вибору наступника головного тренера національної збірної Роберто Мартінеса. З цією метою було створено спеціальну робочу групу, до якої увійшли менеджери топ-клубів Бельгії.

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Як інформує Sporza, за вибір нового головного тренера "червоних дияволів" відповідатимуть генеральний директор KBVB Пітер Боссарт, спортивний директор Антверпена Свен Жек, генеральний директор Стандарда П'єр Лохт та президент Брюгге Барт Верхак.

Робоча група проведе оцінку спортивної ситуації, визначить профіль нового тренера збірної та відкриє вакансію.

Зазначається, що таким чином збірна Бельгії підписала у 2016 році самого Мартінеса.

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