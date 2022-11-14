Главный тренер Кортрейка Аднан Чустович лишился своей должности спустя 2,5 месяца после прихода в клуб. Об этом информирует официальный сайт Кортрейка.

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Чустович возглавил Кортрейк 1 сентября, сменив на посту наставника Карима Бельхочина. Однако после 11 игр под руководством боснийца результаты команды не улучшились: две победы, две ничьи и семь поражений. С двенадцатью очками в семнадцати играх Кортрейк занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Тяжелое поражение от Гента со счетом 0:4 в воскресенье стало последней каплей для клубного правления.

Напомним, что цвета Кортрейка защищает украинский защитник Алексей Сыч.

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