Головний тренер Кортрейка Аднан Чустовіч втратив свою посаду через 2,5 місяці після приходу в клуб. Про це повідомляє офіційний сайт Кортрейка.

У Бельгії два клуби звільнили тренерів – з початку сезону відбулось вже 8 відставок

Чустовіч очолив Кортрейк 1 вересня, змінивши на посаді наставника Каріма Бельхочіна. Однак після 11 ігор під керівництвом боснійця результати команди не покращились: дві перемоги, дві нічиї та сім поразок. З дванадцятьма очками у сімнадцяти іграх Кортрейк посідає передостаннє місце у турнірній таблиці. Тяжка поразка від Гента з рахунком 0:4 у неділю стала останньою краплею для клубного правління.

Нагадаємо, що кольори Кортрейка захищає український захисник Олексій Сич.

Росія ледь не вбила "золоту" збірну Бельгії – Азар, Лукаку та Компані були шоковані та двічі ризикували життям